Начальника цеха по сборке изделий из янтаря обвиняют в хищении зарплат рабочих

Начальника цеха по сборке изделий из янтаря обвиняют в хищении зарплат рабочих
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде судят 28-летнего мужчину, которого обвиняют в присвоении крупной денежной суммы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 4 сентября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 28-летний начальник цеха по сборке изделий из янтаря одной из фирм города похитил 48 тыс. рублей, которые должны были выплатить рабочим в качестве зарплаты рабочих, и распорядился ими по своему усмотрению.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба»). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Дело рассматривает Центральный районный суд.

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