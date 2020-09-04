Калининградец сломал в супермаркете ногу и добился компенсации

Калининградец сломал в супермаркете ногу и добился компенсации
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде покупатель сломал в супермаркете ногу и взыскал через суд компенсацию морального вреда. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщили в Ленинградском районном суде областного центра.

Истец указал в суде, что в сентябре 2019 года совершал покупки в одном из супермаркетов торговой сети ответчика. Мужчина, спускаясь по лестнице, из-за наличия повреждений на ступенях сломал кости стопы. В тот же день он обратился за медицинской помощью. Направленная в адрес ответчика претензия осталась без удовлетворения.

Суд решил взыскать с юридического лица в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Решение в законную силу не вступило.

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