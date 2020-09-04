В Калининграде начальник цеха присвоил зарплату рабочих

В Калининграде начальник цеха присвоил зарплату рабочих
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде направлено в суд уголовное дело по факту присвоения денег. В преступлении обвиняется сотрудник предприятия, которое занимается обработкой янтаря, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе УМВД в пятницу.

По версии следствия, начальник цеха присвоил деньги, которые предназначались для выплаты зарплаты рабочим и потратил их на личные нужды. Речь о сумме в 48 тыс. рублей. В отношении 28-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба». Прокуратура Центрального района Калининграда утвердила обвинительное заключение по делу.



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