На выезде из Гурьевска столкнулись микроавтобус и легковушка, двое пострадавших (фото)

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Фото предоставлено очевидцем

На выезде из Гурьевске столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.

По предварительным данным, на дороге, ведущей в сторону Полесска, столкнулись практически лоб в лоб микроавтобус «Мерседес» и легковой автомобиль такой же марки. 33-летний водитель микроавтобуса и 23-летний молодой человек, находившийся за рулем второго автомобиля, госпитализированы с различными травмами.

На месте работали сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД.

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