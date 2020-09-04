На выезде из Гурьевска столкнулись микроавтобус и легковушка, двое пострадавших (фото)

На выезде из Гурьевске столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.
По предварительным данным, на дороге, ведущей в сторону Полесска, столкнулись практически лоб в лоб микроавтобус «Мерседес» и легковой автомобиль такой же марки. 33-летний водитель микроавтобуса и 23-летний молодой человек, находившийся за рулем второго автомобиля, госпитализированы с различными травмами.
На месте работали сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД.
Давайте дружить в социальных сетях