На калининградца, пнувшего «неправильно» припаркованную машину, завели уголовное дело

В Калининграде 24-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Как установили участковые уполномоченные полиции, на улице Тихорецкой мужчина возвращался из гостей и сделал замечание автомобилисту за неправильную парковку. Владелец транспортного средства вступил с пешеходом в спор, в ходе которого подозреваемый ударом ноги повредил крыло «Мерседеса». Автомобилисту причинен ущерб на сумму свыше 8 тыс. рублей.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции.
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