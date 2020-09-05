Росгвардейцы задержали калининградца, ограбившего ювелирный магазин

Росгвардейцы задержали калининградца, ограбившего ювелирный магазин
Фото: пресс-служба Росгвардии

В Зеленоградске росгвардейцы задержали 32-летнего мужчину, ограбившего ювелирный магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение от дежурного о том, что в ювелирном магазине на Курортном проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудница магазина пояснила росгвардейцам, что неизвестный мужчина открыто похитил янтарный браслет стоимостью 12 тыс. рублей и скрылся.

«Стражи порядка уточнили приметы и приступили к розыску. В результате грамотно организованного патрулирования на прилегающей улице они заметили мужчину, схожего по описанию со злоумышленником, совершившим открытое хищение», — говорится в релизе.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, калининградец ранее был судим за совершение 23 эпизодов преступной деятельности.

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