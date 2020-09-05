Ночью в Борисово загорелся пассажирский автобус (видео)

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В ночь на 5 сентября в микрорайоне Борисово в Калининграде загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Сообщество автомобилистов Калининградской области» в «ВКонтакте».

На сайте регионального управления МЧС отмечено, что 5 сентября в 00:51 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Емельянова в Калининграде. По данным ведомства, в автомобиле выгорел моторный отсек и частично салон. «Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным», - говорится в релизе. 

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 10 человек и 2 единицы техники.


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