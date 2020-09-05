В Калининграде 56-летняя автомобилистка, сдавая задних ходом, сбила женщину

В Калининграде 56-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено» сбила пешехода. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, происшествие случилось в районе дома 159 на Советском проспекте в пятницу, 4 сентября, в 14:45.
По данным ведомства, по парковке на прилегающей к дому территории, автомобилистка, двигаясь задним ходом, допустила наезд на женщину, находившуюся на проезжей части у припаркованного автомобиля. В результате дорожного происшествия 49-летняя пешеход получила телесные повреждения.
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