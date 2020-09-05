Полицейские задержали калининградку, обманом присвоившую чужой смартфон

Полицейские задержали калининградку, обманом присвоившую чужой смартфон
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гвардейске полицейские задержали мошенницу, которая обманом присвоила чужой мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

В полицию поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что у неё в торговом зале был похищен мобильный телефон. Женщина, расплатившись за покупки, покинула магазин, забыв свой смартфон около прилавка. Спустя некоторое время другая посетительница, которая ранее также заходила в торговую точку, вернулась в супермаркет. Женщина подошла к кассе и продавщица спросила, не она ли забыла свой мобильник. Та подтвердила, что телефон её, и забрав его, покинула магазин. Однако вскоре пришла настоящая хозяйка смартфона и стала разыскивать забытый гаджет.

«Сотрудник полиции подробно опросили продавщицу и выяснили приметы злоумышленницы. В тот же день личность женщины была установлена и она была доставлена в отдел полиции. Подозреваемая дала признательнее показания и выдала краденое имущество», — говорится в релизе.

В отношении калининградки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.



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