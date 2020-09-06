В Макс-Ашманн парке пожилая женщина умерла из-за падения ветки с дерева

В Макс-Ашманн парке пожилая женщина умерла из-за падения ветки с дерева
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде в Макс-Ашманн парке умерла пожилая женщина, сообщили «Новому Калининграду» в региональном управлении следственного комитета в воскресенье, 6 августа.

«По предварительным данным, на 80-летнюю калининградку упала ветка от дерева, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Выполняются проверочные мероприятия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — уточнили в СК.

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