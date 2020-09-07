Суд приговорил жителя Гвардейска к 8 годам за убийство знакомого из ревности

Суд приговорил жителя Гвардейска к 8 годам за убийство знакомого из ревности
Виталий Невар / Новый Калининград
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Гвардейский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю Гвардейска, который убил деревянным табуретом знакомого из ревности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

9 марта 2020 года во время распития спиртных напитков в квартире по ул. Лермонтова в Гвардейске обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанёс потерпевшему множественные удары ногами и двумя деревянными табуретами в область туловища и головы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время. 

В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал частично, пояснив, что сильно разозлился и избил потерпевшего, поскольку мужчина оказывал знаки внимания его супруге, при этом на неоднократные замечания не реагировал. Утверждал, что убивать потерпевшего не хотел. 

Однако, несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в совершении данного преступления подтвердилась совокупностью исследованных доказательств. 

С учетом изложенного суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес частичное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование в расследовании преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также неправомерное поведение потерпевшего. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. 

Приговором Гвардейского районного суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимого в пользу брата погибшего компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, материальный ущерб в размере 99 752 рубля, а также судебные расходы в размере 2 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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