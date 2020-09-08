На Емельянова лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и «БМВ» (фото)

В Калининграде на пересечении ул. Подполковника Емельянова и Большой Окружной столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «БМВ». Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил очевидец в группе калининградских автомобилистов «ВКонтакте». Согласно сервису «Яндекс. Карты», ДТП спровоцировало серьезные пробки.
В Калининграде на пересечении ул. Подполковника Емельянова и Большой Окружной столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «БМВ». Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил очевидец в группе калининградских автомобилистов «ВКонтакте». Согласно сервису «Яндекс. Карты», ДТП спровоцировало серьезные пробки.
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