На одном из выездов из Калининграда образовалась километровая пробка

В Калининграде на Московском проспекте образовалась пробка длиной более километра. Затор наблюдается на выезде из города. Согласно данным «Яндекс. Карты», утром 8 сентября на этом участке недалеко друг от друга произошло сразу два ДТП.
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