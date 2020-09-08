В результате ДТП на пешеходных переходах были травмированы две женщины

В результате ДТП на пешеходных переходах были травмированы две женщины
Виталий Невар / Новый Калининград
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За сутки на пешеходных переходах Калининградской области в ДТП пострадали две женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Первая авария случилась в Светловском ГО в понедельник в 19 часов 50 минут на 19 километре автодороги «Калининград-Балтийск». Со стороны Калининграда двигался «Додж» под управлением 56-летнего водителя, который совершил наезд на 56-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Второе ДТП с участием пешехода случилось в Калининграде в 22.50 в районе дома 27а по улице У.Громовой. Со стороны ул. Карамзина в направлении ул. Интернациональной следовал автомобиль марки «Ауди» под управлением 41-летнего водителя, который допустил наезд на 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть слева по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая также получила телесные повреждения.


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