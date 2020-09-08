На балтийской трассе «Рено» въехал в дерево, водитель погиб (фото)

На трассе под Калининградом в ДТП погиб водитель автомобиля «Рено». Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось в первой половине дня во вторник, 8 сентября, на балтийской трассе примерно в километре от поселка Кострово.
По предварительным данным, 25-летний водитель хэтчбэка, двигавшегося в сторону Калининграда, при обгоне автобуса не справился с управлением и вылетел с трассы. Автомобиль врезался в придорожное дерево. Водитель погиб до приезда скорой.
На месте происшествия работают спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД.
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