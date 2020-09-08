Калининградские таможенники нашли в ехавшем в Литву грузовике крупный янтарь (фото)

Калининградские таможенники изъяли 16,5 кг янтаря, который был спрятан в грузовике, направляющемся в Литву. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.



Инцидент произошел в Советске. Камень средних и крупных фракций, упакованный в 19 полиэтиленовых пакетов, был спрятан в специально оборудованной полости под спальным местом за сиденьем водителя. Владельцем товара оказался сам водитель, являющийся гражданином РФ. Товар изъят и направлен на экспертизу.