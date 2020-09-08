В Калининградской области призывник получил реальный срок за избиение сослуживца

В Калининградской области призывник получил реальный срок за избиение сослуживца
Виталий Невар / Новый Калининград
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Призывника войсковой части 54129 приговорили к реальному сроку за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими с причинением средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что в феврале 2020 года рядовой зашел в спальное помещение для обмена мобильным телефоном с одним из своих сослуживцев. В ходе осмотра телефона обвиняемый увидел на его корпусе повреждения, в связи с чем предъявил по этому поводу хозяину гаджета претензии и в грубой нецензурной форме потребовал покинуть казарменное помещение. На этом фоне между указанными военнослужащими произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый в присутствии других военнослужащих нанёс потерпевшему три сильных удара в лицо, причинив телесное повреждение в виде открытого перелома нижней челюсти со смещением отломков, которое расценивается как вред здоровью средней тяжести.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл, что военнослужащий к уголовной ответственности привлекается впервые, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим.

С учётом изложенного, приговором Калининградского гарнизонного военного суда, военнослужащему назначено наказание в виде одного года содержания в дисциплинарной воинской части.

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