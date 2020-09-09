Избил и сбросил в канал: жителя области обвиняют в покушении на убийство соседа

Избил и сбросил в канал: жителя области обвиняют в покушении на убийство соседа
Виталий Невар / Новый Калининград
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47-летнего жителя Славского района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 22 октября 2019 года обвиняемый, находясь возле магазина в поселке Яснополянка Славского района, в процессе распития спиртного поссорился с соседом. В ходе конфликта он нанес потерпевшему множество ударов кулаками, ногами и кирпичом в область головы и тела. От полученных ударов мужчина потерял сознание. По мнению следствия, полагая, что сосед умер, обвиняемый с целью сокрытия совершенного преступления погрузил мужчину в свой автомобиль, вывез его за территорию населенного пункта и сбросил в канал. Потерпевший, оказавшись в воде, пришел в себя, смог выбраться из воды и добраться домой. Благодаря квалифицированной медицинской помощи 46-летний мужчина остался жив.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично, сообщив следствию, что не желал смерти приятеля. Вместе с тем, по мнению следствия, вина жителя Славского района в покушении на убийство доказана в полном объеме. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  

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