Калининградца с «торчащими из кармана» 30 тыс. руб. ограбил случайный знакомый

В Калининграде полицейские задержали мужчину, ограбившего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что его ограбил неизвестный мужчина. Полицейские выяснили, что вечером горожанин познакомился с мужчиной, который предложил ему купить в магазине алкоголь для совместного распития. Когда алкоголь закончился, новый знакомый предложил сходить за добавкой, однако калининградец сообщил, что у него нет больше денег.

«Подозреваемый увидев в кармане собеседника крупную сумму денег, стал обвинять его во лжи, в результате чего между горожанами начался конфликт. Во время ссоры мужчина накинулся на оппонента, повалил на землю и и похитил у него торчащие из кармана деньги», — говорится в релизе.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей инцидента, установили приметы злоумышленника. Вскоре полицейские выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый по тяжким статьям 31-летний местный житель. Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.