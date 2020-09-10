На ул. Борзова горело здание площадью 4,5 тыс. квадратных метров (фото)

Накануне в Калининграде произошел серьезный пожар в производственно-складском здании площадью 4,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в четверг, 10 сентября.



Сигнал о возгорании по ул. Борзова, 90, поступил в 15:46. Диспетчер службы 112 сообщил, что горит кровля двухэтажного здания размером 150×30 метров. На его первом этаже располагались гаражи автосервиса, на втором — склад мебели.

В 15:48 после прибытия первого подразделения пожарной службы, было установлено, кровля горит на площади 50 квадратных метров. В 16:31 открытый огонь был ликвидирован, из здания эвакуировали 6 газовых баллонов. В итоге удалось спасти автомастерские на первом этаже, складские помещения на втором этаже и кровлю на площади 400 квадратных метров.

Эвакуация людей не проводилась, пострадавших нет. Огонь тушили пожарные расчеты в составе 29 человек с помощью 10 единиц техники.