Калининградец украл деньги у матери бывшей девушки и купил куртку новой подруге

Калининградец украл деньги у матери бывшей девушки и купил куртку новой подруге
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу денег из квартиры местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району задержали бывшего сожителя дочери потерпевшей — 39-летнего безработного.

Установлено, что мужчина знал о том, что у 55-летней матери его девушки в квартире хранятся денежные средства в долларах, евро и рублях. Злоумышленник пришёл в гости к женщине и, воспользовавшись моментом, незаметно похитил в общей сумме более 109 000 рублей, на которые купил спиртные напитки, мобильный телефон и куртку для своей новой подруги.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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