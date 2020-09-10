Калининградец обманом взял в кредит смартфон ради покупки алкоголя

Полицейские раскрыли мошенничество с оформлением кредита. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от представителя банка, который сообщил, что местный житель указал неверные данные, оформив в кредит мобильный телефон.

Полицейские выяснили, что мужчина представился сотрудником нефтедобывающей компании, указав высокий денежный доход. Злоумышленник взял в кредит смартфон стоимостью 33 000 рублей, который позже продал на рынке. Полученные деньги подозреваемый потратил на алкогольную продукцию.

Сотрудники полиции установили личность мужчины и вскоре задержали его и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.