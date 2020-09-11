В Калининграде таксист отверткой ранил отказавшегося выходить пассажира

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В Калининграде в больницу в тяжелом состоянии попал 21-летний молодой человек, которого ранили отверткой таксист. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным ведомства, ночью 9 сентября на улице Первомайской между 45-летним таксистом и несколькими молодыми людьми во время поездки произошел конфликт. Таксист отказался везти последних. Трое пассажиров покинули автомобиль, однако один отказался выходить и напал на водителя. В ответ таксист нанес молодому человеку не менее двух ударов отверткой в область груди.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого водителя. Он помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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