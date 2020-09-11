Прокуратура: калининградец обманул бизнесмена из Самарской области на 1,8 млн

Прокуратура: калининградец обманул бизнесмена из Самарской области на 1,8 млн
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокурором Гурьевского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Калининграда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

По версии следствия, обвиняемый, который в марте 2017 года был гениректором ООО «Кубус», вступил в сговор со своим знакомым, гендиректором ООО «Велосити». Зная, что у индивидуального предпринимателя из Самарской области возникла задолженность за поставку велосипедов перед ООО «Велосити», подельники сообщили бизнесмену, что «Велосити» поменяло название на «Кубус», и получили за последнюю отгрузку велосипедов более 1,8 млн. рублей, предназначенных ООО «Велосити». Деньгами злоумышенники распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении калининградца направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

 

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