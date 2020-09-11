Обвиняемая в убийстве жительница области попросила судить ее с участием присяжных

Прокурором Гурьевского района Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы района, обвиняемой убийстве сожителя. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 01.09.2019 в п. Высокое Гурьевского района женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем, взяла нож и нанесла один удар в область груди. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемой заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.