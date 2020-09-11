На Сельме под колесами «Фольксвагена» на «зебре» пострадала школьница

На Сельме в четверг днем в ДТП пострадала школьница. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в 13. 35 в районе дома 97 по улице Согласия. Со стороны улицы Панина следовал «Фольксваген» под управлением 25-летнего водителя, который на регулируемом перекрестке при повороте на улицу Гайдара допустил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть слева по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьница получила телесные повреждения.
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