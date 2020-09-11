На Сельме под колесами «Фольксвагена» на «зебре» пострадала школьница

На Сельме под колесами «Фольксвагена» на «зебре» пострадала школьница
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Война на дорогах

На Сельме в четверг днем в ДТП пострадала школьница. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в 13. 35 в районе дома 97 по улице Согласия. Со стороны улицы Панина следовал «Фольксваген» под управлением 25-летнего водителя, который на регулируемом перекрестке при повороте на улицу Гайдара допустил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть слева по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьница получила телесные повреждения.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter