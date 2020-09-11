Молодая калининградка с амнезией ушла из дома ночью босиком (фото)

В Калининграде разыскивают 27-летнюю Маврит Сулайманову, которая пропала минувшей ночью. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 11 сентября, сообщили в ПСО «Запад».

В ночь с четверга на пятницу в промежуток времени с 00:00 до 05:00 женщина ушла из дома по адресу: Калининград, Трамвайный переулок, 40 и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Женщина дезориентирована, у нее амнезия. Просьба ко всем, кто располагает информацией о её местонахождении сообщить по телефонам, указанным в ориентировке.