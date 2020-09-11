На военном аэродроме в Черняховске с рельсов сошли три цистерны

В Черняховске при выполнении маневровых работ на территории военного аэродрома с рельсов сошли три цистерны. в одной из которых было топливо. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников, днем в пятницу при перестановке 9 пустых и 5 полных цистерн за территорией склада горюче-смазочных материалов на путях необщего пользования с рельсов сошли одна полная и две пустых цистерны. Источники отмечают, что это произошло из-за состояния деревянных шпал. Цистерны не опрокинулись, их разгерметизации не произошло.