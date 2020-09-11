В Калининграде спор подруг о счетах за коммуналку закончился уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело против 31-летней жительницы Калининграда, которая угрожала своей подруге убийством. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Женщины вместе снимают квартиру. Во время ужина они поссорились из-за распределения коммунальных платежей, поскольку не смогли договориться, кто из них должен оплачивать счета. В результате 31-летняя женщина схватила нож и стала угрожать подруге. Потерпевшая выбежала из квартиры и позвонила в полицию.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.