Под Гурьевском сгорела и обрушилась крыша дома на пять семей

Под Гурьевском сгорела и обрушилась крыша дома на пять семей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевском городском округе сгорела и обрушилась крыша жилого дома на пять семей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 12 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в поселке Баевка поступило в 16.03 в пятницу. В жилом одноэтажном с мансардой доме довоенной постройки на пять семей сгорела и обрушилась черепичная кровля на площади 150 кв.м. Выгорели две квартиры на мансардном этаже. Никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 19 человек и 5 единиц техники.

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