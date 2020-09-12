Под Гурьевском сгорела и обрушилась крыша дома на пять семей

В Гурьевском городском округе сгорела и обрушилась крыша жилого дома на пять семей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 12 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в поселке Баевка поступило в 16.03 в пятницу. В жилом одноэтажном с мансардой доме довоенной постройки на пять семей сгорела и обрушилась черепичная кровля на площади 150 кв.м. Выгорели две квартиры на мансардном этаже. Никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 19 человек и 5 единиц техники.