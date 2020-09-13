«Дикая авария»: на перекрестке пр. Калинина и ул. Дзержинского столкнулись 2 авто (фото)

В ночь на воскресенье в областном центре произошло серьезное ДТП. Столкнувшиеся машины получили значительные повреждения, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец.



«На перекрестке проспекта Калинина и Дзержинского была дикая авария. Было 3 скорые. Я сейчас мимо проезжал, там у одной машины не было „морды“ вообще, снесён забор, и ещё одна стояла поперек дороги. Таксист говорит, что авария было около часа ночи», — отметил собеседник.

Еще один очевидец разместил фото с места происшествия в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте». По его данным, в аварии, несмотря на серьезные последствия для машин, никто не пострадал.