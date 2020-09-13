В Калининграде разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку (фото)





В областном центре разыскивается 13-летняя Диана Склянская, пропавшая накануне. Она ушла из дома по ул. Машиностроительной около 12 часов дня и до сих пор ее местонахождение неизвестно, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе УМВД в воскресенье, 13 сентября.



Отмечается, что девочка ушла предположительно на тренировку в спорткомплекс «Динамо» по ул. Баранова.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 178 см, нормального телосложения, русые волосы.

Была одета в синие джинсы, белые кроссовки, черную кожаную куртку, белую футболку. При себе был белый рюкзак в черную клетку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного).

Фото предоставлено пресс-службой УМВД