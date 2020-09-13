Облсуд оставил в силе приговор задержанным за попытку перейти границу с Польшей

Облсуд оставил в силе приговор задержанным за попытку перейти границу с Польшей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский областной суд оставил в силе приговор двум мужчинам, задержанным в 2019 году за попытку незаконного пересечения границы с Польшей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УФСБ в воскресенье.

Как отметили в управлении ФСБ, при досмотре у задержанных были обнаружены наркотические средства, предназначенные для личного потребления. В отношении нарушителей были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 статьи 322 УК России «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» и ч. 1 ст. 229.1 УК России «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства или их прекурсоры, либо частей, содержащих наркотические средства».

В июне 2020 года Багратионовский районный суд приговорил одного из злоумышленников к лишению свободы на срок два года и два месяца в колонии строгого режима, а второму сроком на два года и шесть месяцев в колонии общего режима.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Калининградский областной суд оставил без изменений решение Багратионовского районного суда. Приговор вступил в законную силу.

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