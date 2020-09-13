Полиция: виновный в ДТП на Калинина-Дзержинского водитель был пьян и лишен прав

В результате ночного ДТП на перекрестке проспекта Калинина и ул. Дзержинскго пострадали два человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УМВД в воскресенье, 13 сентября.



Дорожная авария случилась около 1 часа 45 минут. По проспекту Калинина в сторону улицы Дзержинского двигался «Форд» под управлением 34-летнего водителя, который в районе дома 117 врезался в «Мицубиси», который ехал в попутном направлении. После этого «Форд» отбросило на дорожное ограждение. В результате двое 19-летних пассажиров этого автомобиля (один из них сидел спереди) получили травмы и были госпитализированы в БСМП.

В результате медосвидетельствования выяснилось, что водитель «Форда» оказался. После проверки выяснилось, что ранее его лишили права управления автомобилями.