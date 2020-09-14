Калининградка отвлеклась на телефонный звонок и оставила в банкомате 389 тысяч

Калининградские полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег из банкомата. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что у неё были похищены 389 000 рублей. Полицейские выяснили, что инцидент произошел в отделении банка на Московском проспекте. Горожанка собиралась через банкомат зачислить на свой счет денежные средства. Однако во время совершения операции женщине на мобильный телефон поступил звонок. В ходе разговора калининградка забыла завершить банковскую операцию и ушла. Стоящая за ней в очереди злоумышленница заметила, что женщина не подтвердила зачисление денег на счет, после чего, отменив все действия, похитила деньги. Потерпевшая обратилась в полицию лишь спустя неделю, считая, что поступление денежных средств, требует длительного времени.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские выяснили личность подозреваемой и доставили её в отдел полиции. Женщина дала признательные показания и вернула похищенные деньги. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.