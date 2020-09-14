В Калининграде на Большой Окружной сбили пешехода

В Калининграде на ул. Большой Окружной автомобиль сбил перебегавшего дорогу пешехода. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По данным ведомства, авария произошла накануне в 2:50 на 6 километре Северного обхода. Со стороны Советского проспекта в направлении ул. Генерала Челнокова следовал автомобиль «Фольксваген», 41-летний водитель которого сбил неустановленного пешехода, перебегавшего проезжую часть в ненадлежащем месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
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