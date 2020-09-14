Жительница области повредила автомобиль односельчанки штыковой лопатой

Под Багратионовском женщина после конфликта повредила автомобиль односельчанки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию Багратионовска обратилась 33-летняя жительница одного из посёлков с заявлением о том, что неизвестные повредили принадлежащий ей автомобиль «Ниссан». На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который установил, что к инциденту причастна односельчанка потерпевшей. По предварительным данным, между потерпевшей и 32-летней подозреваемой были серьёзные разногласия. После очередного скандала злоумышленница ночью пришла во двор, где стояла машина, и штыковой лопатой разбила все стёкла. Потерпевшей причинён ущерб в размере 40 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ей грозит до двух лет лишения свободы.