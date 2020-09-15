Калининградка получила тяжелый перелом из-за тележки с товаром в супермаркете

Калининградка получила тяжелый перелом из-за тележки с товаром в супермаркете
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительница Калининграда обратилась в суд из-за ЧП в супермаркете, в результате чего ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе суда во вторник.

Пенсионерка выступила с исковым заявлением к одной из сетей супермаркетов, а также к местной дистрибьюторской компании. Она указала, что в июле 2020 года она совершала покупки в одном из магазинов ответчика. Из-за неосторожных действий сотрудницы супермаркета пожилую женщину сбила с ног двигавшаяся тележка с товарами. Пострадавшую госпитализировали, у нее был диагностирован закрытый перелом со смещением, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Направленная в адрес ответчиков претензия была оставлена без удовлетворения, они «не пытались загладить вред и принести извинения», отметили в суде. Покупательница просит суд взыскать в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей.

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