На Невского разбили автобусную остановку, момент засняли уличные камеры (видео)

На Невского разбили автобусную остановку, момент засняли уличные камеры (видео)
Скриншот видео Безопасного города
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В Калининграде задержали четверых молодых людей, разбивших автобусную остановку. Их действия попали на камеры уличного наблюдения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе АПК «Безопасный город».

В 3.41 ночи 13 сентября на камеры уличного наблюдения попал момент, когда один из молодых людей бьет по стеклу на остановке на ул. А Невского. Стекло разбивается и компания уходит. Операторы операторы комплекса передали полиции описание вандалов и на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Подозреваемых задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции.

Сейчас в Калининграде и городах области установлено более 1400 камер наружного видеонаблюдения. С начала года операторы «Безопасного города» зафиксировали свыше 80 случаев вандализма и фактов порчи муниципального или частного имущества.

Видео пресс-службы «Безопасного города»

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