В Калининграде разыскивается пропавшая 14-летняя девочка (фото)

В Калининграде ведутся поиски пропавшей накануне 14-летней Арины Кузиной. Она ушла около 8:30 утра из лицея № 17 на ул. Серпуховской, с тех пор о том, где находится подросток, ничего не известно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Запад» в своей группе «Вконтакте».

Приметы разыскиваемой: на вид около 14-15 лет, рост 173 см, среднего телосложение, русые волосы ниже плеч, серые глаза.

Была одета в черную куртку, темно-бордовые брюки, белую рубашку, светлые кеды. При девочке был рюкзак в черно-белую клетку фирмы VANS.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят позвонить по телефонам ПСО «Запад»: (4012) 508-038 (горячая линия), 520-444 (инфорг) или полиции: 552-402, 552-403, 02, 102, 112.