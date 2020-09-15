Калининградка лишилась 215 тыс. рублей, пригласив домой мужчину с сайта знакомств

Калининградка лишилась 215 тыс. рублей, пригласив домой мужчину с сайта знакомств
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который обокрал приятельницу с сайта знакомств, сообщает пресс-служба УМВД.

В дежурную часть обратилась за помощью 63-летняя жительница Центрального района. Потерпевшая сообщила о краже из её квартиры 215 тыс. рублей. Как выяснили сотрудники полиции, потерпевшая познакомилась через сайт с мужчиной и пригласила его в гости. На следующее утро они вместе сходили в банк, где женщина обналичила деньги, которыми собиралась оплатить ремонт. Вернувшись, она ненадолго прилегла отдохнуть, а проснувшись, не обнаружила ни нового приятеля, ни денег.

Полицейские установили, что злоумышленник — ранее судимый за кражу и грабёж 48-летний житель области. Мужчину доставили в отдел полиции, где он во всём сознался. Со слов задержанного, похищенные деньги он раздал в счёт долгов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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