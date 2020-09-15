Житель Багратионовска обманул друга детства на 50 тысяч рублей

Житель Багратионовска обманул друга детства на 50 тысяч рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Багратионовске правоохранители раскрыли мошенничество на крупную сумму. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что приятель обманом завладел 50 000 рублями.

Полицейские выяснили, что злоумышленник сообщил горожанину, что его сын разбил принадлежащий ему автомобиль. Потерпевший, поверив на слово другу, с которым дружил с детства, передал ему деньги для ремонта. Однако вскоре мужчина выяснил, что у подозреваемого не было никакого автомобиля и всю историю он выдумал.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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