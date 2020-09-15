Росгвардейцы задержали в магазине дебошира, который числился в розыске за кражу

В Калининграде в одном из магазинов был задержан дебошир, который, как выяснилось позже, числился в розыске за кражу. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания получил информацию о том, что в круглосуточном магазине на проспекте Мира сработала кнопка тревожной сигнализации. Выяснилось, что работники торгового зала нажали тревожную кнопку после того, как один из посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянении, начал вести себя неадекватно и портил имущество торговой точки.

На неоднократные законные требования сотрудников Росгвардии прекратить некорректное поведение нарушитель не реагировал и продолжал сквернословить. В результате мужчина был задержан по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В ходе установления личности дебошира сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что 54-летний мужчина в настоящее время числится в розыске за совершение преступления предусмотренного ст. 158, ч.3 УК РФ (кража).

Правоохранители задержали правонарушителя и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.