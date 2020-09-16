В Зеленоградске против женщины возбудили уголовное дело из-за ДТП с пострадавшим

В Зеленоградске против женщины возбудили уголовное дело из-за ДТП с пострадавшим
Фото Нового Калининграда
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В Зеленоградске возбудили уголовное дело против женщины, устроившей ДТП, в котором человек получил перелом. Участнице аварии грозит реальный срок. Об этом в среду, 16 сентября, сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, в июле 2019 года в 11:00 на 7 километре автодороги «Романово-Калининград» 33-летняя водитель автомобиля «Ауди» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген», за рулем которого был 39-летний водитель. Двигаясь по равнозначной дороге, он поворачивал налево, в результате чего произошло столкновение. От удара «Ауди» отбросило на встречную полосу, где стоял «Форд». Сидевший в нем 37-летний водитель пострадал. Мужчина был госпитализирован с закрытым переломом берцовой кости.

В отношении виновницы аварии возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Женщине гроизт наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Ведется следствие.

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