В Советске осудили двух калининградцев, похитивших человека и отобравших у него два авто

Советский городской суд вынес приговор двум калининградцам, похитившим человека и вымогавшим у него деньги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



В суде установлено, что в период с ноября 2020 года по март 2021 года Умар Жамбулатов и Вячеслав Арнаутов, а также еще двое мужчин, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вымогали у советчанина деньги. При этом они неоднократно избивали мужчину и угрожали ему.

Так, 4 ноября 2020 года обвиняемые вместе с указанными лицами приехали на автозаправку в Советске, где находился потерпевший. Они нанесли мужчине несколько ударов и, угрожая похожими на пистолеты предметами, потребовали передать им 25 тыс. евро. Потерпевший отказался.

Тогда мужчины выследили автомобиль потерпевшего, за рулем которого был его знакомый, и заставили его остановиться, перегородив дорогу. Угрожая мужчине, они забрали его «Мерседес» и скрылись с места преступления.

Кроме того, 6 января 2021 года обвиняемые подкараулили, когда потерпевший выйдет из подъезда своего дома в Советске. Когда мужчина сел в такси, они стали преследовать его, стреляя по автомобилю. Когда машина остановилась, они вытащили потерпевшего из такси, избили его и вывезли в безлюдное место в Неманском районе. Там обвиняемые вновь избили мужчину, нанеся ему не менее 28 ударов кулаками и ногами, при этом требовали передать им деньги, угрожали расправой.

Мужчина согласился с их требованиями, но преступники решили завладеть еще одним автомобилем потерпевшего и потребовали указать, где находится принадлежащий ему «БМВ». «Под угрозами мужчина сообщил местонахождение автомобиля, который подсудимые вывезли с помощью эвакуатора. В результате противоправных действий потерпевшему причинен имущественный ущерб в размере более 1 млн рублей», — говорится в релизе прокуратуры.

В судебном заседании подсудимые отрицали причастность к совершению вменяемых им преступлений.

Суд признал калининградцев виновными по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека). Обоим осужденным назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей с каждого из фигурантов.

Напомним, уголовное дело в отношении двух жителей области, обвиняемых в разбое, вымогательстве и похищении человека прокуратура направила в суд в сентябре. Судебный процесс начался спустя месяц.

