Мошенник из Тамбова обманывал калининградцев, изучив их аккаунты в соцсетях

Калининградские полицейские установили причастность 31-летнего жителя Тамбова к серии мошенничеств, совершенных с помощью соцсетей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в Калининграде были зафиксированы факты дистанционных преступлений. Во всех случаях злоумышленник добавлялся в друзья к незнакомым людям, изучал их учётные записи и аккаунты их друзей, выбирал тех, у кого был открыто указан номер телефона, и впоследствии обращался к ним с просьбой перевода денег под мнимыми предлогами. Так, у одного из потерпевших он выпросил 10 000 рублей под видом финансовой помощи. В другом случае злоумышленник попросил 30 000 рублей под предлогом организации похорон родственника.

Калининградские оперативники выяснили, что мошенник работает с территории Иркутска, и выехали в служебную командировку. К тому времени подозреваемого уже задержали местные сотрудники полиции за совершение аналогичных преступлений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела про признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование уголовных дел продолжается.