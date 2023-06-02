Из-за аварии на канализационном коллекторе частично перекрыты ул. Суворова и Багратиона (фото)

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Фото: пресс-служба областного «Водоканала»

В Калининграде из-за аварии на канализационном коллекторе в районе улиц Суворова, Багратиона и Железнодорожной в пятницу вечером частично пришлось перекрывать движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба областного «Водоканала».

По ее данным, «ситуация с затоплением возле Бранденбургских ворот в Калининграде улучшается». Специалисты областного «Водоканала» перекрывают участок сети. «Поступление воды практически остановлено. Уже установлены ограждения для выполнения ремонтных работ. На ул. Багратиона и А. Суворова проезд частично временно ограничен», — отмечают в «Водоканале». «Вода возле Бранденбургских ворот практически сошла. Ливневки справляются», — добавили в пресс-службе.


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