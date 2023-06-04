В Калининграде волонтеры собирают средства для операции найденному «грустному лисенку» (фото)

Калининградская зоозащитная организация «Биосфера Балтики» собирает средства для найденного в области лисенка. Об этом она сообщает в своем телеграм-канале.



«Вчера в соседнем поселке Славянское был обнаружен грустный лисенок. Волонтеры Катя и Рома экстренно отвезли малыша в ветклинику. У него двойной перелом задней лапы. Нужна операция. Но пока что ее нельзя делать, потому что лисенок в плохом состоянии. Его успели накормить костями. Сегодня он чувствует себя немного лучше. Ждем выхода или невыхода костей», — говорится в сообщении. Организация отмечает, что нужно оплатить прием и собрать деньги на операцию.