В Калужской области на федеральную трассу упали два дрона

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В Калужской области утром в понедельник, 5 июня, на федеральной трассе М-3 «Украина» упали два беспилотных летательных аппарата. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение губернатора региона Владислава Шапши в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что падение одного из беспилотников произошло на 299-м километре трассы на повороте на город Жиздра, второго — на 283-м, на съезде в направлении поселка Думиничи. Сообщается, что в обоих случаях детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводят «оперативно-технические мероприятия».

«На повороте на Жиздру движение на трассе М-3 перекрыто полностью, организованы пути объезда», — отмечает информагентство.

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