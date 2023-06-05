Не уступившая дорогу автомобилистка спровоцировала ДТП с двумя пострадавшими (видео)

В воскресенье, 4 июня, в Балтийском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 16 часов 20 минут на 57-м километре автодороги Зеленоградск — Приморск через Светлогорск. 33-летняя водитель «Фольксвагена», двигаясь со стороны Янтарного в строну Калининграда, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «Мицубиси» под управлением 40-летнего водителя, который двигался из Балтийска в сторону Калининграда по главной дороге. В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Мицубиси» получили телесные повреждения.